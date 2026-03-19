Zwei Mädchen vermisst: Wer hat Mia M. (12) und Lara K. (13) aus Hamburg gesehen?

Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Die 12-jährige Mia M. aus Hamburg-Kirchwerder und die 13-jährige Lara K. aus Hamburg-Altengamme werden seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Mia M. (12) wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Kirchwerder gesehen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, haben die beiden Mädchen ihr Zuhause am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr verlassen.

Als Letztes hatte die 13-jährige Lara K. am Mittwochnachmittag Kontakt mit ihrer Mutter, wobei sie ankündigte, nicht nach Hause kommen zu wollen.

Das vermisste Mädchen Mia wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter: 14 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig

europäisches Erscheinungsbild

braune, kinnlange Haare

trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Boots

hat einen Turnbeutel bei sich

Nach den Informationen der Polizei soll sie gemeinsam mit der 12-jährigen Mia M. unterwegs sein.