Zwei Mädchen vermisst: Wer hat Mia M. (12) und Lara K. (13) aus Hamburg gesehen?

Die beiden Mädchen Mia M. (12) und Lara K. (13) aus Hamburg werden seit Mittwochmorgen vermisst. Die Hamburger Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Die 12-jährige Mia M. aus Hamburg-Kirchwerder und die 13-jährige Lara K. aus Hamburg-Altengamme werden seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.

Mia M. (12) wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Kirchwerder gesehen.
Mia M. (12) wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Kirchwerder gesehen.  © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, haben die beiden Mädchen ihr Zuhause am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr verlassen.

Als Letztes hatte die 13-jährige Lara K. am Mittwochnachmittag Kontakt mit ihrer Mutter, wobei sie ankündigte, nicht nach Hause kommen zu wollen.

Das vermisste Mädchen Mia wird wie folgt beschrieben:

Nach Klinikaufenthalt wurde ihr Handy gefunden: Wo ist Franziska T.?
Vermisste Personen Nach Klinikaufenthalt wurde ihr Handy gefunden: Wo ist Franziska T.?

  • scheinbares Alter: 14 Jahre

  • 1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig

  • europäisches Erscheinungsbild

  • braune, kinnlange Haare

  • trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Boots

  • hat einen Turnbeutel bei sich

Nach den Informationen der Polizei soll sie gemeinsam mit der 12-jährigen Mia M. unterwegs sein.

Wer hat Mia und Lara aus Hamburg gesehen?

Lara K. (13) wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Altengamme gesehen.
Lara K. (13) wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Altengamme gesehen.  © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg

Das vermisste Mädchen Lara wird folgend beschrieben:

  • scheinbares Alter: 14 Jahre

  • 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig

  • europäisches Erscheinungsbild

  • schulterlange, dunkelblonde Haare

  • trägt eine helle Baggy-Jeans, eine hellblaue Fleecejacke, einen dunklen Kapuzenpullover und blaue Adidas-Turnschuhe

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der beiden Mädchen geführt.

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Deswegen bitte die Hamburger Polizei nun um Zeugen: Wer Hinweise zu den vermissten Mädchen geben kann oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermissten sieht, wird gebeten, direkt die 110 zu wählen.

Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg (2)

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