Zwölfjährige aus Chemnitz vermisst: Wer hat sie gesehen?

Die 12-jährige Mia aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die zwölfjährige Mia aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Wer hat das zwölfjährige Mädchen gesehen?
Wer hat das zwölfjährige Mädchen gesehen?  © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei

Die Vermisste hatte zwischen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung in der Neefestraße verlassen.

Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufpunkte der Zwölfjährigen überprüft und Kontaktpersonen aufgesucht. Bisher konnte das Mädchen jedoch nicht gefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,60 Meter groß
  • schlank
  • lange, braune Haare
  • bekleidet mit hellblauer Jeans mit größeren Löchern an den Knien und einem schwarz-weiß gestreiften Pullover
  • hatte einen hellgrauen Schulranzen bei sich

Wer hat das Mädchen seit Mittwoch gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Zwölfjährigen machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.

