Zwölfjährige aus Chemnitz vermisst: Wer hat sie gesehen?

Chemnitz - Die zwölfjährige Mia aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Wer hat das zwölfjährige Mädchen gesehen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei

Die Vermisste hatte zwischen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung in der Neefestraße verlassen.

Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufpunkte der Zwölfjährigen überprüft und Kontaktpersonen aufgesucht. Bisher konnte das Mädchen jedoch nicht gefunden werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: