Welches Schicksal musste sie erleiden? Fall von vermisster 21-Jähriger bleibt mysteriös

Am 19. Februar wurde die junge Frau von ihrer Mutter vermisst gemeldet. Der Staatsanwaltschaft zufolge waren sie und der mutmaßliche Täter von August 2021 bis Oktober 2022 ein Paar.

Neue Ansätze in dem Fall gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Deutsche schweige nach wie vor zu den Vorwürfen. "Sollte sich ein neuer Ermittlungsansatz ergeben, würde noch einmal gesucht werden. Im Moment passiert da aber nichts."

Ende Januar wurde ihr 43 Jahre alter Ex-Partner in einem Indizienprozess vom Landgericht Konstanz unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft sprach vor Gericht von einer Besessenheit des Angeklagten (43, l.). © Aleksandra Bakmaz/dpa

Mithilfe eines GPS-Senders soll der mutmaßliche Täter die 21-Jährige gestalkt haben. Mit einem Selfiestick soll er sie heimlich aufgenommen haben. Bilder davon wurden vor Gericht gezeigt.

Sprachnachrichten dokumentierten die verzweifelten Versuche des Angeklagten, seine Ex-Freundin zurückzubekommen. Er wolle ihr nichts tun, sie brauche keine Angst zu haben. "Gib mir bitte noch mal eine Chance" und "nur du und ich", sagte er in den Aufzeichnungen.

Dabei redete er sich immer wieder in Rage. Die Nachrichten waren von einem drängenden Keuchen durchsetzt.

Die Staatsanwaltschaft sprach vor Gericht von einer Besessenheit. Der Mann soll die Frau auch heimlich beim Sex mit einem anderen gefilmt haben. Kurz vor oder nach ihrem Tod soll er Nacktfotos von ihr gemacht haben.

Das Gericht geht davon aus, dass er die 21-Jährige in der Nacht zum 19. Februar in ihrer Wohnung erdrosselte, erwürgte oder so massiv stieß, dass sie starb.