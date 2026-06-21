14 Verletzte nach Busunfall in München: Autofahrer auf der Flucht

München - Nach einem Bus-Unfall mit 14 Verletzten sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen in München. Ein bislang unbekannter vorausfahrender Autofahrer habe am Freitagmorgen ohne erkennbaren Grund stark abgebremst, teilte die Polizei mit.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der Fahrer eines Linienbusses habe daraufhin eine Gefahrenbremsung hinlegen müssen, mehrere Fahrgäste seien gestürzt.

14 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus. Im Inneren des Busses entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort; die Beamtinnen und Beamten suchen nun nach ihm.



