Seit Monaten ohne Namen: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Die Polizei bittet erneut um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes , der Mitte März 2025 hilflos in Berlin-Steglitz aufgefunden wurde.

Seit Monaten ist ungeklärt, um wen es sich bei dem Mann handelt. © Polizei Berlin

Trotz umfangreicher Ermittlungen sei seine Identität bislang nicht geklärt worden, schrieb die Behörde am Freitag.

Nun erhofft sich die Vermisstenstelle Hinweise aus der Bevölkerung. Den Angaben zufolge war der Mann in der Nacht vom 11. auf den 12. März 2025 im Bereich Kuhligkshofstraße/Ecke Albrechtstraße entdeckt worden.

Wegen seines ernsten Gesundheitszustands brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus, wo er zunächst ins Koma fiel. Da er weder Angaben zu seiner Person machen konnte, noch Ausweisdokumente bei sich hatte, ist unbekannt, um wen es sich bei dem Mann handelt

Laut Polizei ist er schätzungsweise zwischen 50 und 65 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Zum Zeitpunkt seines Auffindens wog er etwa 100 Kilogramm, inzwischen hat er etwas Gewicht verloren. Er trug einen Vollbart, der während der medizinischen Behandlung abrasiert wurde. Auffällig ist eine kreisrunde Narbe auf dem rechten Handrücken.

Der Mann war mit einem Rollstuhl der Marke "Action 2000" unterwegs, bei dem die rechte Fußstütze fehlte. Außerdem hatte er einen Rucksack der Marke "Bench" und eine Lidl-Tüte mit Pfandflaschen bei sich.

Die Polizei fragt: