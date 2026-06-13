Tödliche Messerstiche in Weddinger Bäckerei: Wer hat etwas gesehen?

Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke in einer Bäckerei in Berlin-Wedding am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei den Ermittlungen der Berliner Polizei konnte noch kein Tatverdächtiger identifiziert werden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

In dem Geschäft an der Gerichtsstraße 52 wurde am 10. Juni gegen 1.15 Uhr ein 61-jähriger Mann erstochen. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte noch kein Täter identifiziert werden.

Mordkommission und Staatsanwaltschaft gehen von Fremdverschulden aus und suchen daher nach möglichen Zeugen.

Die Ermittler fragen:

