Tödliche Messerstiche in Weddinger Bäckerei: Wer hat etwas gesehen?
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Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke in einer Bäckerei in Berlin-Wedding am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen.
In dem Geschäft an der Gerichtsstraße 52 wurde am 10. Juni gegen 1.15 Uhr ein 61-jähriger Mann erstochen. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte noch kein Täter identifiziert werden.
Mordkommission und Staatsanwaltschaft gehen von Fremdverschulden aus und suchen daher nach möglichen Zeugen.
Die Ermittler fragen:
- Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
- Wer hat zur Tatzeit eine flüchtende Person aus Richtung der Gerichtsstraße kommend gesehen?
- Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen?
Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664-911111, per E-Mail an [email protected], über die Internetwache oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. Bei akuter Gefahr gilt der Notruf 110.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa