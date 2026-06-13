Tödliche Messerstiche in Weddinger Bäckerei: Wer hat etwas gesehen?

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Nach der tödlichen Messerattacke in einer Bäckerei in Berlin-Wedding am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Nach der tödlichen Messerattacke in einer Bäckerei in Berlin-Wedding am vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nach Zeugen.

Bei den Ermittlungen der Berliner Polizei konnte noch kein Tatverdächtiger identifiziert werden. (Symbolfoto)
Bei den Ermittlungen der Berliner Polizei konnte noch kein Tatverdächtiger identifiziert werden. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

In dem Geschäft an der Gerichtsstraße 52 wurde am 10. Juni gegen 1.15 Uhr ein 61-jähriger Mann erstochen. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte noch kein Täter identifiziert werden.

Mordkommission und Staatsanwaltschaft gehen von Fremdverschulden aus und suchen daher nach möglichen Zeugen.

Die Ermittler fragen:

In die Supermarkt-Kasse gegriffen und abgehauen: Wer kennt den dreisten "Vokuhila"-Dieb?
Zeugenaufruf In die Supermarkt-Kasse gegriffen und abgehauen: Wer kennt den dreisten "Vokuhila"-Dieb?
  • Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
  • Wer hat zur Tatzeit eine flüchtende Person aus Richtung der Gerichtsstraße kommend gesehen?
  • Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664-911111, per E-Mail an [email protected], über die Internetwache oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. Bei akuter Gefahr gilt der Notruf 110.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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