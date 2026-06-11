Schüsse auf Hamburger: Täter weiter flüchtig, Mordkommission sucht Zeugen
Buxtehude - Am 1. Juni wurde ein 42-jähriger Hamburger durch Schüsse in Buxtehude schwer verletzt. Seitdem ermittelt die Mordkommission zu dem versuchten Tötungsdelikt auf Hochtouren. Jetzt starteten die Beamten eine erweiterte Zeugensuche.
Die Ermittler bitten alle Personen, die sich am Montag, dem 1. Juni 2026, ab 18 Uhr in der Buxtehuder Bahnhofstraße sowie der unmittelbaren Umgebung aufgehalten haben, sich zu melden. Jeder Hinweis sei von Bedeutung.
Zudem sucht die Mordkommission gezielt nach Gästen des Burgerladens "Smash Mood Buxtehude", die sich am Tattag bis zum Ladenschluss in oder an dem Restaurant aufgehalten haben oder relevante Beobachtungen gemacht haben.
Hinweise nimmt die Polizei Stade unter 04141/1020 entgegen.
Zuvor hatten die Ermittler bereits ein digitales Hinweisportal geschaltet. Dort können relevante Dateien direkt hochgeladen sowie Personalien und ergänzende Hinweise übermittelt werden.
Nach Schüssen in Buxtehude: Festgenommener Mann wieder frei
Am Abend des 1. Juni trafen Polizeikräfte vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses auf einen schwer verletzten Mann mit Schusswunden.
Zeugen am Tatort berichteten den Beamten, dass sich mehrere Personen zu Fuß entfernt hatten. Die Polizei löste umgehend eine groß angelegte Fahndung aus.
Kurz nach der Tat nahm die Polizei am Montagabend in Neu Wulmstorf schließlich einen 42-jährigen Mann fest. Dieser wurde einen Tag später jedoch wieder entlassen, da sich der Tatverdacht bislang nicht ausreichend erhärtete.
Die Ermittlungen und die Auswertung der eingehenden Hinweise dauern weiter an.
Titelfoto: JOTO