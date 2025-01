25-Jähriger attackiert Ehefrau mit Messer auf offener Straße: Wer hat die Tat beobachtet?

Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach Zeugen , die Anfang Januar einen Messerangriff in Kreuzberg beobachtet haben.

Der Täter (25) befindet sich zurzeit im Gewahrsam der Polizei. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, hielt sich eine 38-Jährige am 9. Januar gegen 14 Uhr in der Dudenstraße/Ecke Katzbachstraße auf, als ihr 25-jähriger Ehemann sie von hinten an der Schulter packte und anschließend ins Gesicht schlug.

Eine aufmerksame Autofahrerin sah die Tat und bot der Frau Zuflucht in ihrem blauen Auto an. Daraufhin bog sie in die Katzbachstraße ab.

Der Tatverdächtige folgte den beiden Frauen, riss kurz darauf die Beifahrertür auf und stach mehrmals mit einem Messer auf die 38-Jährige ein. Die Fahrerin habe den Angreifer von seiner Ehefrau weggezogen. Daraufhin flüchtete er in Richtung Viktoriapark.

Vor wenigen Tagen stellte er sich der Polizei. Seitdem befindet er sich in Gewahrsam. Die Beamten erhoffen sich dennoch weitere Hinweise zur Tat aus der Bevölkerung.