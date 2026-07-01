41-Jähriger im Leipziger Zentrum überfallen und ausgeraubt: Habt Ihr etwas beobachtet?

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Zentrum-Ost wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Mann ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

In dem Durchgang zwischen den Privatgrundstücken attackierten die Unbekannten den Passanten. Sie sollen sich bereits vorher in dem Bereich aufgehalten haben. © Christian Grube

Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter war der 41-Jährige gegen 1.45 Uhr in dem Durchgang zwischen den Grundstücken der Büttnerstraße und Chopinstraße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann attackiert wurde.

Schnell kam ein zweiter Täter dazu, welcher die Taschen des 41-Jährigen durchsuchte und sich neben Bargeld noch weitere Wertgegenstände schnappte.

"Der Wert der geraubten Sachen liegt bei über 1000 Euro", so Richter. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Salomonstraße.

Das räuberische Duo wird wie folgt beschrieben: