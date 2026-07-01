41-Jähriger im Leipziger Zentrum überfallen und ausgeraubt: Habt Ihr etwas beobachtet?
Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Zentrum-Ost wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Mann ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Nach Angaben von Polizeisprecher Tom Erik Richter war der 41-Jährige gegen 1.45 Uhr in dem Durchgang zwischen den Grundstücken der Büttnerstraße und Chopinstraße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann attackiert wurde.
Schnell kam ein zweiter Täter dazu, welcher die Taschen des 41-Jährigen durchsuchte und sich neben Bargeld noch weitere Wertgegenstände schnappte.
"Der Wert der geraubten Sachen liegt bei über 1000 Euro", so Richter. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Salomonstraße.
Das räuberische Duo wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- schlanke/sportliche Figur
- dunkle Haare
- einer der Täter soll eine "auffällige Gangart" haben
Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes hofft die Kripo jetzt auf Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beiden Männern haben. Falls Ihr etwas wisst, könnt Ihr Euch unter der Nummer 034196646666 melden.
Titelfoto: Christian Grube