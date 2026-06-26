Schwer verletzte Simson-Fahrerin (16) nach Unfall zurückgelassen: Wer hat etwas beobachtet?

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Nach einem schweren Simson-Unfall in Eilenburg (Nordsachsen) sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Annika Rank

Eilenburg - Nach einem schweren Simson-Unfall in Eilenburg (Nordsachsen) sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Simson-Fahrerin wurde am Mittwochabend schwer verletzt.
Eine Simson-Fahrerin wurde am Mittwochabend schwer verletzt.  © Polizeidirektion Leipzig

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtete, war die 16-jährige Simson-Fahrerin am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf der Puschkinstraße unterwegs.

Als ihr plötzlich ein Auto entgegenkam, versuchte die Jugendliche auszuweichen und knallte dabei gegen einen Laternenmast.

"Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden", so Leverenz.

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Anstatt anzuhalten und sich um die Verletzte zu kümmern oder die Personalien auszutauschen, machte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Autos aus dem Staub.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung gegen die unbekannte Person.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Auto.
Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Auto.  © Polizeidirektion Leipzig

Wer hat den Unfall beobachtet oder hat Hinweise zu dem Fahrzeug? Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion unter der Nummer 03412552850 entgegen.

Titelfoto: Polizeidirektion Leipzig

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