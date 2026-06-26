Schwer verletzte Simson-Fahrerin (16) nach Unfall zurückgelassen: Wer hat etwas beobachtet?

Eilenburg - Nach einem schweren Simson-Unfall in Eilenburg (Nordsachsen) sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Simson-Fahrerin wurde am Mittwochabend schwer verletzt. © Polizeidirektion Leipzig

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz berichtete, war die 16-jährige Simson-Fahrerin am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr auf der Puschkinstraße unterwegs.

Als ihr plötzlich ein Auto entgegenkam, versuchte die Jugendliche auszuweichen und knallte dabei gegen einen Laternenmast.

"Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden", so Leverenz.

Anstatt anzuhalten und sich um die Verletzte zu kümmern oder die Personalien auszutauschen, machte sich der Fahrer oder die Fahrerin des Autos aus dem Staub.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung gegen die unbekannte Person.