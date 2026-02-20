62-Jährige vom Rollator weggestoßen und beraubt: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach einem Raubüberfall in Berlin-Reinickendorf sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Gesuchte habe am Dienstag gegen 12 Uhr eine 64-jährige Frau auf dem Gehweg vor der Residenzstraße 142 von ihrem Rollator weggestoßen, teilte die Behörde am Freitag mit.

Dann soll er ihre am Gehwagen befestigte Handtasche gestohlen haben.

Die Ermittler fragen: