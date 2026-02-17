Betrunkener Radfahrer erfasst Joggerin: Zeugen gesucht

Dresden - Auf dem Wiener Platz ist eine Joggerin von einem betrunkenen Radfahrer angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall geschah auf dem Wiener Platz vor dem Hauptbahnhof Dresden. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 35-Jährige am vergangenen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs unterwegs.

Dabei fuhr er eine Joggerin von hinten an. Zeugen beobachteten den Vorfall und hielten den Radfahrer fest, der augenscheinlich betrunken wirkte.

Alarmierte Polizeibeamte veranlassten eine Blutentnahme und ermitteln wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Frau war nach dem Zusammenstoß weitergelaufen. Ob sie sich Verletzungen zugezogen hatte, ist nicht bekannt.