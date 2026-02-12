Versuchter Totschlag an Leipziger Haltestelle: Wer hat den brutalen Angriff beobachtet?
Leipzig - Nach einem versuchten Totschlagsdelikt im Leipziger Stadtteil Reudnitz am 28. Januar suchen Kripo und Staatsanwaltschaft jetzt dringend nach Zeugen.
Der Vorfall spielte sich am 28. Januar gegen 18.35 Uhr in der Dresdner Straße an der stadteinwärtigen Haltestelle Köhlerstraße ab.
Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde dort ein 33-jähriger Ukrainer von einem unbekannten Mann angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand schwer am linken Unterarm verletzt.
Der Geschädigte konnte sich noch in einen ankommenden Bus der Linie 70 (Fahrtrichtung Mockau-West) retten, danach musste er für eine Not-OP ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, konnte er inzwischen wieder entlassen werden.
Im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags hoffen Staatsanwaltschaft und Kripo nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Diese Zeugen sind für die Behörde relevant:
- Wer befand sich um den Tatzeitpunkt an oder im Bereich der Haltestelle Köhlerstraße?
- Wer befand sich um den Tatzeitpunkt in der Buslinie 70, Fahrtrichtung Mockau-West?
- Wer befand sich zum Tatzeitpunkt im Bereich der Dresdner Straße/des Köhlerparks/Kohlgartenstraße/Lilienstraße/Köhlerstraße?
- Wer hat das Geschehen beobachtet?
- Wer kennt den bisher flüchtigen Täter?
Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße unter der Rufnummer 034196646666 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: TAG24/Jan-Gerrit Vahl