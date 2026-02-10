Bahn-Reisender zum Ausstieg genötigt: Polizei bittet um Hinweise

Dresden-Seidnitz - Unangenehme Bedrängnis in Dresden! In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrgast von drei Passagieren genötigt, umgehend die Bahn zu verlassen.

In der Nacht auf Samstag kam es in einer Dresdner Straßenbahn zu Nötigung. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Während einer Straßenbahnfahrt bedrängten Unbekannte einen Reisenden im Wagon. Im Stadtteil Seidnitz spitzte sich die Situation dann so zu, dass der Mitfahrende an der Haltestelle "Rennplatzstraße" ausstieg.

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, sei auch eine in der Bahn sitzende Frau in die Auseinandersetzung geraten.