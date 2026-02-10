Bahn-Reisender zum Ausstieg genötigt: Polizei bittet um Hinweise
Dresden-Seidnitz - Unangenehme Bedrängnis in Dresden! In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrgast von drei Passagieren genötigt, umgehend die Bahn zu verlassen.
Während einer Straßenbahnfahrt bedrängten Unbekannte einen Reisenden im Wagon. Im Stadtteil Seidnitz spitzte sich die Situation dann so zu, dass der Mitfahrende an der Haltestelle "Rennplatzstraße" ausstieg.
Wie die Dresdner Polizei mitteilte, sei auch eine in der Bahn sitzende Frau in die Auseinandersetzung geraten.
Die Polizei hat die Untersuchungen zum Vorfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 0351 483 22 33 melden.
Gegen die drei unbekannten Unruhestifter wird nun wegen Nötigung ermittelt.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa