62-Jähriger brutal ins Gesicht geschlagen und getreten: Wer kennt den Täter und seinen Hund?

Teutschenthal - Nach einer gewaltvollen Auseinandersetzung im Teutschenthaler Ortsteil Angersdorf (Saalekreis) fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Täter.

Die Polizei fahndet nach einem brutalen Schläger. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecherin Stephanie Rilk ereignete sich der Vorfall bereits am 15. Februar gegen 19.45 Uhr in der Straße Mühlberg auf Höhe der Hausnummer 10.

Dort geriet ein 62-jähriger Anwohner mit einem unbekannten Mann in Streit, der gerade mit seinem Mischlingshund - er soll Ähnlichkeit mit einem mittelgroßen, altdeutschen Schäferhund gehabt haben - spazieren war.

Während der Auseinandersetzung schlug und trat der Unbekannte dem Anwohner mehrmals ins Gesicht, sodass dieser schwere Verletzungen erlitt. Zu den Hintergründen des Streits machte die Polizei keine Angaben.

Nach der Tat machte sich der Angreifer fußläufig aus dem Staub. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.