Schuss auf ältere Frau? Polizei stellt Waffenmann in Kamenz

Kamenz - Aufregung in Kamenz ! Ein Mann (38) war am Montagnachmittag mit einer Waffe umhergelaufen und soll auch in Richtung einer Frau geschossen haben. Nachdem die Polizei den Verdächtigen gestellt hat, sucht man nach Zeugen und der Geschädigten.

Ein 38-jähriger Deutscher war in Kamenz mit einer Gasdruckwaffe umhergelaufen. (Symbolbild) © 123rf/vatelvaleriya

Zeugen hatte gegen 13 Uhr die Polizei alarmiert, als sie den 38-Jährigen an der Fichtestraße mit einer Waffe gesehen hatten. Als er damit auch auf Menschen zielte, soll auch ein Schuss in Richtung einer bisher noch unbekannten älteren Frau gefallen sein.

Die Polizei rückte sofort mit mehreren Fahrzeugen an und konnten den Mann in einem Supermarkt an der Fichtestraße stellen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Deutsche mit 0,6 Promille unterwegs gewesen war.

Nachdem ihm die Gasdruckwaffe abgenommen worden war, brachten ihn die Beamten auf die Wache. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Polizisten führten eine Gefährderansprache mit ihm durch.