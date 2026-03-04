Messermann bedroht mehrere Menschen am helllichten Tag: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Dresden-Cotta - Ein 28-jähriger Mann trieb mit einem Messer auf dem Bonhoefferplatz in Dresden -Cotta sein Unwesen. Wer hat etwas gesehen?

Immer wieder zückte der 28-jährige Deutsche ein Messer und bedrohte damit Passanten, die ihm über den Weg liefen. (Symbolbild) © 123RF/philipimage

Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden ereignete sich der erste Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Hainsberger Straße, wo der gebürtige Deutsche zwei Mädchen ansprach. Die beiden konnten sich aber glücklicherweise in einen Hauseingang retten und dem Unbekannten somit entkommen.

Der 28-Jährige ließ von den beiden Mädchen ab und wandte sich einem Mann (38) zu, den er mit einem Messer bedrohte. Schließlich ließ er von ihm ab und ging weiter in Richtung Bonhoefferplatz.

Auf seinem Weg zu der kleinen Parkanlage drohte er immer wieder Passanten, größtenteils mit Worten, teilweise auch mit einem gezückten Messer.

Vom Bonhoefferplatz ging er weiter über die Leumerstraße bis zum Badweg.

Dort konnte er von alarmierten Einsatzkräften der Polizei gestellt und dingfest gemacht werden.