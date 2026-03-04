Messermann bedroht mehrere Menschen am helllichten Tag: Jetzt sucht die Polizei Zeugen
Dresden-Cotta - Ein 28-jähriger Mann trieb mit einem Messer auf dem Bonhoefferplatz in Dresden-Cotta sein Unwesen. Wer hat etwas gesehen?
Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Dresden ereignete sich der erste Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Hainsberger Straße, wo der gebürtige Deutsche zwei Mädchen ansprach. Die beiden konnten sich aber glücklicherweise in einen Hauseingang retten und dem Unbekannten somit entkommen.
Der 28-Jährige ließ von den beiden Mädchen ab und wandte sich einem Mann (38) zu, den er mit einem Messer bedrohte. Schließlich ließ er von ihm ab und ging weiter in Richtung Bonhoefferplatz.
Auf seinem Weg zu der kleinen Parkanlage drohte er immer wieder Passanten, größtenteils mit Worten, teilweise auch mit einem gezückten Messer.
Vom Bonhoefferplatz ging er weiter über die Leumerstraße bis zum Badweg.
Dort konnte er von alarmierten Einsatzkräften der Polizei gestellt und dingfest gemacht werden.
Polizei sucht Zeugen
Nun bittet die Polizeidirektion Dresden um die Mithilfe der Bevölkerung. Habt Ihr etwas gesehen oder wurdet sogar selbst von dem 28-jährigen Mann bedroht?
Falls ja, werdet Ihr gebeten, Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei zu melden.
Titelfoto: 123RF/philipimage