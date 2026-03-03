Frau fährt Kind an, stößt gegen Auto und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kamenz - Am Montagmorgen wurde ein Kind (11) in Kamenz von einem Wagen angefahren und verletzt. Die Autofahrerin flüchtete anschließend. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Vorfall.

In Kamenz wurde ein Kind (11) angefahren und verletzt. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Die bisher noch unbekannte Autolenkerin kam aus Richtung Macherstraße, als sie gegen 8 Uhr den Jungen an einem Fußgängerweg auf der Saarstraße auf seinem Rad erfasste. Anschließend fuhr sie einfach davon.

Dabei wich sie noch einem entgegenkommenden Auto aus und krachte gegen ein parkendes Fahrzeug.

Der Elfjährige wurde bei dem Unfall nahe der Oberschule verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.

Bei dem Wagen der Unfallflüchtigen soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug, möglicherweise um einen Dacia Typ Sandero mit Kamenzer Zulassung handeln.