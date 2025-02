Auf Rolls-Royce geschossen und Fahrer getroffen: Wer hat etwas gesehen?

Berlin - Nach einem gezielten Schuss auf ein vorbeifahrendes Auto am helllichten Tag in Berlin-Steglitz sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 58-Jährige saß am Steuer dieses Rolls-Royce Spectre. © Polizei Berlin

Bereits am 6. Februar gegen 13 Uhr hatte der bislang unbekannte Schütze an der Kreuzung der Geranienstraße Ecke Hindenburgdamm auf den Fahrer eines Rolls-Royce Spectre gefeuert, teilten die Beamten am heutigen Dienstag mit.

Dabei traf der Täter den Fahrer am Hals. Der 58-Jährige am Steuer erlitt nach Polizeiangaben eine Schürfwunde im Nacken, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab.

Der Schütze floh zu Fuß in Richtung Geranienstraße. Die Hintergründe der Tat sind bislang offen. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.

Die Polizei veröffentlichte nun ein Fahndungsplakat mit Fotos des Autos und dem Markennamen. Damit werden sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft.

Die Mordkommission fragt: