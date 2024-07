Heftiger Unfall: Autofahrer rammt Radfahrerin

Dadurch stürzte die 63-Jährige und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Nach Erstversorgung durch Passanten kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer flüchtete.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Zusammenstoß am vergangenen Dienstag gegen 12.10 Uhr in der Konrad-Wolf-Straße.

Hinweise nimmt die Dienststelle in der Nipkowstraße 23 in Köpenick unter Telefonnummer (030) 4664-372300 oder per E-Mail an Dir3K23@polizei.berlin.de, alternativ auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.