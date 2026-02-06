Messerattacke auf 18-Jährigen an S-Bahnhof Treptower Park: Zeugen gesucht

Berlin - Nach einem Streit ist ein 18-Jähriger am frühen Donnerstagabend am Berliner S-Bahnhof Treptower Park mit einem Messer am Kinn verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen .

Vor dem Angriff waren der Tatverdächtige und sein 18-jähriges Opfer in der Ringbahn in einen Streit geraten. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Zeugen riefen gegen 17.20 Uhr wegen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in einer Ringbahn der Linie S42 die Polizei.

Der Streit eskalierte kurz darauf und der bislang unbekannte Tatverdächtige fügte seinem 18-jährigen Kontrahenten einen oberflächlichen Schnitt am Kinn zu, wie die Polizei mitteilte.

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.

Eine gemeinsame Fahndung nach dem Täter von Polizei Berlin und Bundespolizei blieb erfolglos. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, sicherte Videoaufnahmen und sucht nun weitere Zeugen.