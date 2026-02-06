Messerattacke auf 18-Jährigen an S-Bahnhof Treptower Park: Zeugen gesucht
Berlin - Nach einem Streit ist ein 18-Jähriger am frühen Donnerstagabend am Berliner S-Bahnhof Treptower Park mit einem Messer am Kinn verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Zeugen riefen gegen 17.20 Uhr wegen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in einer Ringbahn der Linie S42 die Polizei.
Der Streit eskalierte kurz darauf und der bislang unbekannte Tatverdächtige fügte seinem 18-jährigen Kontrahenten einen oberflächlichen Schnitt am Kinn zu, wie die Polizei mitteilte.
Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus.
Eine gemeinsame Fahndung nach dem Täter von Polizei Berlin und Bundespolizei blieb erfolglos. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, sicherte Videoaufnahmen und sucht nun weitere Zeugen.
Habt Ihr Hinweise zum Täter oder zur Tat? Dann meldet Euch unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 bei der Bundespolizei.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa