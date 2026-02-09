Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher - im Alter von 14 Jahren!
Rosenheim - Am frühen Sonntagmorgen meldete ein 51-Jähriger einen Einbruch in seiner Doppelhaushälfte im Rosenheimer Stadtteil Fürstätt. Der Polizei gelang es, einen 14-Jährigen festzunehmen.
Der Bewohner war gegen 3 Uhr völlig unerwartet in seiner Wohnung auf zwei unbekannte, vermummte Personen getroffen.
Als er die mutmaßlichen Einbrecher zur Rede stellte, flüchtete einer aus dem Haus, während der andere versuchte, sich in einem angrenzenden Zimmer zu verstecken, so die Polizei.
Zwischen dem 51-Jährigen und dem Eindringling entbrannte ein heftiges Handgemenge, bei dem auch dieser schließlich entwischen konnte. Der Bewohner zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Bei der unmittelbar gestarteten Fahndung nahm die Polizei kurze Zeit später in einiger Entfernung vom Tatort einen 14-Jährigen vorläufig fest. Der Jugendliche steht im dringenden Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise
Gegen den 14-Jährigen und einen bislang unbekannten Mittäter ermittelt nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen Einbruchdiebstahls und Körperverletzung. Der flüchtige Täter wird vom Wohnungsinhaber wie folgt beschrieben:
- junger Mann
- etwa 1,85 Meter groß
- lange dunkle Haare, zu einem Zopf gebunden
- dunkle Jacke
- dunkle Hose
- schwarze Mütze
- schwarzer Schal
- dunkle Schuhe
Die Ermittler bitten in dem Fall auch um Hinweise aus der Bevölkerung:
Wer in der Nacht auf Sonntag (8. Februar 2026) gegen 3 Uhr in der Straße "Fürstätt" im gleichnamigen Stadtteil in Rosenheim verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolfoto)