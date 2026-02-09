Polizei fasst mutmaßlichen Einbrecher - im Alter von 14 Jahren!

Rosenheim - Am frühen Sonntagmorgen meldete ein 51-Jähriger einen Einbruch in seiner Doppelhaushälfte im Rosenheimer Stadtteil Fürstätt. Der Polizei gelang es, einen 14-Jährigen festzunehmen.

Der Einbrecher ist erst 14 Jahre alt. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Bewohner war gegen 3 Uhr völlig unerwartet in seiner Wohnung auf zwei unbekannte, vermummte Personen getroffen.

Als er die mutmaßlichen Einbrecher zur Rede stellte, flüchtete einer aus dem Haus, während der andere versuchte, sich in einem angrenzenden Zimmer zu verstecken, so die Polizei.

Zwischen dem 51-Jährigen und dem Eindringling entbrannte ein heftiges Handgemenge, bei dem auch dieser schließlich entwischen konnte. Der Bewohner zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Bei der unmittelbar gestarteten Fahndung nahm die Polizei kurze Zeit später in einiger Entfernung vom Tatort einen 14-Jährigen vorläufig fest. Der Jugendliche steht im dringenden Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.