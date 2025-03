Bei Auto-Einbruch gestört: Täter-Duo prügelt mit Brechstange auf 61-Jährigen ein

Halle (Saale) - Am Samstag wurde ein Zeuge in Halle (Saale) auf offener Straße angegriffen. Jetzt fahndet die Polizei nach den flüchtigen Tätern.

Der verletzte 61-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Ripke sprach der 61-Jährige gegen 5.20 Uhr zwei Personen an, welche sich an einem Kleintransporter zu schaffen machten und augenscheinlich in diesen einbrechen wollten.

Als der Zeuge die Täter daraufhin an der Flucht hindern wollte, eskalierte die Situation: Beide begannen auf ihn einzuschlagen, wobei unter anderem ein Brecheisen zum Einsatz kam.

Der 61-Jährige wurde mit Schürfwunden und Hämatomen zurückgelassen und musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Angreifer entkamen unterdessen unerkannt.

"Die Täter sollen circa 1,70 m groß, von normaler Statur und dunkel bekleidet gewesen sein", so der Sprecher. An dem Kleintransporter hatten sie einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro hinterlassen.