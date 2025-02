27.02.2025 11:59 Auto in Kreuzberg angezündet: Polizei sucht diese Zeugin

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in der Silvesternacht in Berlin-Kreuzberg sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach einer Zeugin.

Von Denis Zielke

Berlin - Wer kann helfen? Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in der Silvesternacht in Berlin-Kreuzberg sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach einer Zeugin. Mit diesem Foto erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © 123rf/Heiko Köverling, Polizei Berlin (Bildmontage) Wie die Berliner Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, hielt sich die bislang unbekannte Frau am 1. Januar 2024 gegen 1 Uhr im Bereich der Methfesselstraße/Ecke Sixtusgarten in Kreuzberg auf. Bei ihr sollen zwei Männer gewesen sein. Zwei Stunden später zündeten Randalierer dort den Angaben nach mit Brandbeschleunigern ein Auto an. Von der Frau erhoffen sich die Ermittler nun weitere Informationen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664-912115 oder per E-Mail an LKA121@polizei.berlin.de entgegen. Ansonsten könnt Ihr diese auch die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle richten.

