Schüsse in Schöneberg: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Nach den Schüssen Mitte Oktober in Berlin-Schöneberg auf einen Mann in seinem Auto sucht die Polizei nach Zeugen.

In Berlin-Schöneberg gab es zuletzt immer wieder Angriffe mit scharfen Schusswaffen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Bisherigen Erkenntnissen zufolge eröffneten ein oder mehrere Täter gegen 0.05 Uhr in der Gustav-Freytag-Straße auf Höhe der Hausnummer 1 das Feuer auf den Wagen und dessen Insassen.

Das Opfer ergriff die Flucht, doch die Angreifer gaben nicht auf und verfolgten den Flüchtenden noch in Richtung Ebersstraße und Dominicusstraße.

Die Ermittler der Mordkommission fragen:

