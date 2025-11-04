Schüsse in Schöneberg: Polizei sucht Zeugen
Berlin - Nach den Schüssen Mitte Oktober in Berlin-Schöneberg auf einen Mann in seinem Auto sucht die Polizei nach Zeugen.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge eröffneten ein oder mehrere Täter gegen 0.05 Uhr in der Gustav-Freytag-Straße auf Höhe der Hausnummer 1 das Feuer auf den Wagen und dessen Insassen.
Das Opfer ergriff die Flucht, doch die Angreifer gaben nicht auf und verfolgten den Flüchtenden noch in Richtung Ebersstraße und Dominicusstraße.
Die Ermittler der Mordkommission fragen:
- Wer hat zur Tatzeit Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
- Wer hat zur Tatzeit oder am Tag zuvor einen schwarzen BMW SUV (möglicherweise ein X5) mit Kurzzeit- oder Überführungskennzeichen in der Nähe oder Umgebung des Tatortes gesehen?
- Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen?
Wer in der Tatnacht oder in den Stunden davor verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der 1. Mordkommission des Landeskriminalamts zu melden – telefonisch unter (030) 4664-911111, per E-Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.
