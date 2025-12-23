Bewaffneter Mann überfällt Bankfiliale in Nürnberg: Polizei sucht mit Foto nach Hinweisen

Nürnberg - Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein bisher nicht gefasster Täter am 10. Dezember eine Bankfiliale in der Ludwigstraße. Nun werden Zeugen gesucht, um den Mann zu schnappen.

Die Polizei suchte verstärkt nach dem Bankräuber. © NEWS5 / Sven Grundmann

Mit einer Videoaufnahme fahndet die Polizei nach einem Mann, der eine Geldtransferstelle in Nürnberg überfallen hat.

Bislang sei der Täter noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Der Mann sei am Mittwoch bewaffnet mit einer Pistole in die Filiale gegangen, hieß es. Dort habe er die Angestellte bedroht und sei anschließend mit Bargeld geflüchtet. Die Höhe der Beute veröffentlicht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: