Fußgänger totgefahren und geflüchtet: Mit diesem Detail sucht die Polizei nach dem Fahrer

Helbra - Nach einem tödlichen Unfall zwischen Hergisdorf und Helbra ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) sucht die Polizei noch immer den Todesfahrer.

Für den Fußgänger auf der Landstraße kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 16. Dezembers. Gegen 17.30 Uhr befand sich dabei ein Fußgänger am Fahrbahnrand auf der Landstraße 225.

Zur selben Zeit fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer vorbei und erfasste den Passanten. Dieser habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er an diesen kurz darauf verstarb.

Anstatt anzuhalten und zu helfen, fuhr der Autofahrer einfach weiter. Trotz sofortiger intensiver Suchmaßnahmen konnte der Unfallfahrer bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Jetzt veröffentlichte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz ein weiteres Detail: Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen Toyota Auris handeln.

Dieser Fakt soll nun zu weiteren Hinweisen und zur Aufklärung des Falls führen. Gleichzeitig haben die Ermittler weitere Fragen an mögliche Zeugen.