Fußgänger totgefahren und geflüchtet: Mit diesem Detail sucht die Polizei nach dem Fahrer
Helbra - Nach einem tödlichen Unfall zwischen Hergisdorf und Helbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) sucht die Polizei noch immer den Todesfahrer.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 16. Dezembers. Gegen 17.30 Uhr befand sich dabei ein Fußgänger am Fahrbahnrand auf der Landstraße 225.
Zur selben Zeit fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer vorbei und erfasste den Passanten. Dieser habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er an diesen kurz darauf verstarb.
Anstatt anzuhalten und zu helfen, fuhr der Autofahrer einfach weiter. Trotz sofortiger intensiver Suchmaßnahmen konnte der Unfallfahrer bisher nicht ausfindig gemacht werden.
Jetzt veröffentlichte das Polizeirevier Mansfeld-Südharz ein weiteres Detail: Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen Toyota Auris handeln.
Dieser Fakt soll nun zu weiteren Hinweisen und zur Aufklärung des Falls führen. Gleichzeitig haben die Ermittler weitere Fragen an mögliche Zeugen.
Polizei hat Fragen an Zeugen
Konkret wollen die Ermittler von möglichen Beobachtern des Vorfalls Folgendes wissen:
- Wer hat den besagten Fußgänger am Unfalltag auf der L225 wahrgenommen?
- Wer hat ein Auto der Marke Toyota Auris am Unfalltag auf der L225 festgestellt?
- Wer hat im Nachgang des Verkehrsunfalls ein Fahrzeug der Marke Toyota Auris mit augenscheinlich frischen Unfallspuren an der Fahrzeugfront rechts in seinem Umfeld festgestellt?
- Wem ist der Verkauf oder die Abwesenheit eines Fahrzeugs der Marke Toyota Auris in seinem Umfeld aufgefallen?
Hinweise nimmt der Zentrale Verkehr- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle/Saale unter Tel. 03443/3490 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa