Kind ruft um Hilfe und kommt so aus unschöner Situation: Wer hat geholfen?

Die Polizei in Bernburg sucht derzeit sechs couragierte Personen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Freitag mitteilte, ist bereits am 7. Januar ein Elfjähriger von einem Unbekannten in der Saalestadt am Saalplatz angesprochen worden.

Das Kind habe sich dadurch unwohl gefühlt und laut "Hilfe!" und "Feuer!" gerufen. Sofort seien sechs Personen hinzugekommen, sodass der Unbekannte die Flucht ergriff.

Zum einen wird jetzt nach ihm gesucht. Durch eine Personenbeschreibung erhoffen sich die Ermittler erfolgversprechende Hinweise.

So wird der Mann beschrieben:

etwa 60 Jahre alt



1,70 Meter groß



kurze, graue Haare



dunkle Augen



sonnengebräunte Haut



blaue Jogginghose



braune Lederjacke mit Kapuze



Auch die couragierten sechs Personen werden von der Polizei als Zeugen gesucht.