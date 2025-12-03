Brutaler Angriff auf Party-Meile: Mann schlägt zwei Personen krankenhausreif

Köln - Nach einer Prügelattacke auf der Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Zülpicher Straße ist einer der Party-Hotspots in Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Ordnungshüter am Mittwoch berichten, kam es bereits am frühen Sonntagmorgen zu der Gewalttat.

Demnach sei ein großer und muskulöser Mann gegen 4.20 Uhr vor einer Bar an der Ecke zum Zülpicher Platz unvermittelt aus einer Menschenmenge getreten und habe auf zwei Männer (32, 33) eingeschlagen.

Beide wurden dabei den Angaben nach so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus operiert werden mussten.