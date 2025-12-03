Brutaler Angriff auf Party-Meile: Mann schlägt zwei Personen krankenhausreif
Köln - Nach einer Prügelattacke auf der Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie die Ordnungshüter am Mittwoch berichten, kam es bereits am frühen Sonntagmorgen zu der Gewalttat.
Demnach sei ein großer und muskulöser Mann gegen 4.20 Uhr vor einer Bar an der Ecke zum Zülpicher Platz unvermittelt aus einer Menschenmenge getreten und habe auf zwei Männer (32, 33) eingeschlagen.
Beide wurden dabei den Angaben nach so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus operiert werden mussten.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verdächtigen machen können, werden gebeten, die Ermittler des Kriminalkommissariats 51 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] zu kontaktieren.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa