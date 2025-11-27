Mehrere Verletzte: Mann randaliert und greift acht Personen an

Schmiedeberg - Bei einer Attacke durch einen Mann (19) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden mehrere Menschen verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer fest und sucht nun nach Zeugen der brutalen Vorfälle.

Die Polizei nahm in Schmiedeberg einen 19-Jährigen fest, der zuvor Menschen attackiert und randaliert hatte. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Der 19-jährige Deutsche hatte am Mittwoch zwischen 14.30 und 17.30 Uhr im Ortsteil Schmiedeberg plötzlich mehrere Menschen angegriffen. Dabei schlug, trat und stieß er sechs Mädchen und Frauen im Alter zwischen 13 und 70 Jahren sowie zwei Männer (18 und 76 Jahre).

Der Vorfall geschah im Bereich zwischen einem Markt an der Dippoldiswalder Straße und dem Sportplatz an der Altenberger Straße.

Außerdem randalierte er dort, indem er gegen mehrere Autos trat und Bierflaschen auf den Boden warf.

Die alarmierte Polizei konnte den Jugendlichen schließlich aufhalten und festnehmen. Es wurde festgestellt, dass er unter mehr als einem Promille stand. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst.

Der 19-Jährige befindet sich jetzt in Gewahrsam.