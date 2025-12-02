Späti im Leipziger Osten überfallen: Kripo sucht nach Zeugen

Leipzig - Am späten Montagabend wurde ein Späti im Leipziger Stadtteil Reudnitz ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen .

In der Holsteinstraße wurde ein Späti ausgeraubt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag betrat ein unbekannter Mann gegen 22.45 Uhr den Spätverkauf in der Holsteinstraße und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin.

circa 1,70 bis 1,75 m groß

schlanke Statur

Bekleidung: komplett schwarz gekleidet mit Mütze und Schal im Gesicht

"Aus Angst übergab die 28-Jährige Bargeld", so die Sprecherin. Anschließend ergriff der Täter mit einem schwarz-grauen Fahrrad in Richtung Lipsiusstraße die Flucht.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines schweren Raubes hofft die Kripo auf Hinweise aus der Bevölkerung.