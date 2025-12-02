Späti im Leipziger Osten überfallen: Kripo sucht nach Zeugen
Leipzig - Am späten Montagabend wurde ein Späti im Leipziger Stadtteil Reudnitz ausgeraubt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Nach Angaben von Polizeisprecherin Sandra Freitag betrat ein unbekannter Mann gegen 22.45 Uhr den Spätverkauf in der Holsteinstraße und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin."Aus Angst übergab die 28-Jährige Bargeld", so die Sprecherin. Anschließend ergriff der Täter mit einem schwarz-grauen Fahrrad in Richtung Lipsiusstraße die Flucht.
Er wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,70 bis 1,75 m groß
- schlanke Statur
- Bekleidung: komplett schwarz gekleidet mit Mütze und Schal im Gesicht
Im Rahmen der Ermittlungen wegen eines schweren Raubes hofft die Kripo auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zeuginnen und Zeugen, die etwas über den Sachverhalt oder den unbekannten Tatverdächtigen wissen, sollen sich unter der Telefonnummer 034196646666 melden.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier