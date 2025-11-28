Streit zwischen Reisenden eskaliert: Mann greift Lokführer in Regio an und verletzt ihn

Dresden - In einem Regionalexpress kam es nahe Dresden zu mehreren verbalen und körperlichen Attacken. Dabei wurde auch der Lokführer angegriffen und verletzt. Nun sucht die Bundespolizei dringend nach Hinweisen.

Auf der Fahrt nach Dresden wurde ein Lokführer in einem Regionalexpress verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Im Regio "RE 50", der sich am späten Abend des 22. Novembers auf der Fahrt von Leipzig nach Dresden befand, geriet ein tunesischer Staatsangehöriger zunächst in Streit mit einem Mitreisenden.

Zwei junge Männer versuchten noch zu schlichten, wurden dann aber körperlich vom Tunesier angegriffen. Zudem schüchterte er einen anderen jungen Mann verbal ein.

Als der Lokführer, der den "aggressiven Mann" des Zuges verweisen wollte, einschritt, ging der Beschuldigte auf ihn los und verletzte ihn.

Die Vorfälle spielten sich gegen 23 Uhr vor allem auf dem Streckenabschnitt zwischen Priestewitz und Coswig im Regionalexpress mit der Zugnummer 16537 ab.