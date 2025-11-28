Streit zwischen Reisenden eskaliert: Mann greift Lokführer in Regio an und verletzt ihn
Dresden - In einem Regionalexpress kam es nahe Dresden zu mehreren verbalen und körperlichen Attacken. Dabei wurde auch der Lokführer angegriffen und verletzt. Nun sucht die Bundespolizei dringend nach Hinweisen.
Im Regio "RE 50", der sich am späten Abend des 22. Novembers auf der Fahrt von Leipzig nach Dresden befand, geriet ein tunesischer Staatsangehöriger zunächst in Streit mit einem Mitreisenden.
Zwei junge Männer versuchten noch zu schlichten, wurden dann aber körperlich vom Tunesier angegriffen. Zudem schüchterte er einen anderen jungen Mann verbal ein.
Als der Lokführer, der den "aggressiven Mann" des Zuges verweisen wollte, einschritt, ging der Beschuldigte auf ihn los und verletzte ihn.
Die Vorfälle spielten sich gegen 23 Uhr vor allem auf dem Streckenabschnitt zwischen Priestewitz und Coswig im Regionalexpress mit der Zugnummer 16537 ab.
Bundespolizei sucht nach Attacke im Regio Zeugen
Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Auskünfte liefern können. Zudem bitten die Ermittler alle betroffenen Männer, sich bei ihnen zu melden.
Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/81502-0 entgegen.
