Brutaler Streit in Straßenbahn: Polizei fahndet nach diesem Mann

In der Straßenbahnlinie 15 nach Miltitz spielte sich im Juni 2022 ein brutaler Streit ab. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, spielte sich die Tat am 25. Juni vergangenen Jahres gegen 21 Uhr in der Straßenbahnlinie 15 in Richtung Miltitz ab.

Demnach stieg ein damals 54-Jähriger an der Haltestelle Credéstraße in die Bahn, woraufhin es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Passagier kam.

"Im Anschluss schlug ihm der Angreifer mit der Faust ins Gesicht, sodass er Verletzungen erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten", hieß es in der Polizeimeldung. Der Tatverdächtige blieb bisher unerkannt, weshalb jetzt öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Er wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

circa 1,75 bis 1,80 m groß

schlanke Gestalt

kurze Haare

dunkle Hautfarbe

Bekleidung: grünes Hemd, kurze grüne Hose, Basecap, mehrere Ketten um den Hals.



Eine Überwachungskamera-Abbildung des gesuchten Mannes ist >>im Fahndungsportal der Polizei einsehbar.