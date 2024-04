Sie soll von einem Polizisten zu Boden gestoßen worden sein: Wer kennt diese Frau?

Berlin - Ein Polizeibeamter soll eine Frau in Berlin-Mitte zu Boden gestoßen haben. Nun sucht das Landeskriminalamt nach der bislang Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, fand am 28. Oktober vergangenes Jahr auf der Straße des 17. Juni eine Versammlung statt.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin für Polizeidelikte am Columbiadamm 4, 10965 Berlin unter der 030/4664934210 oder per E-Mail an lka324@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten meldet Euch bitte bei jeder anderen Polizeidienststelle oder unter der Internetwache der Polizei Berlin.