11.09.2024 16:18 Bewaffneter Räuber überfällt Esso und flüchtet mit Fahrrad!

Am Montag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Magdeburger Straße in Dessau überfallen. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen.

Von Emily Mittmann

Dessau-Roßlau - Am Montag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Magdeburger Straße in Dessau überfallen. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Unter Andeutung, eine Waffe bei sich zu haben, forderte der Mann Bargeld. Anschließend machte er sich mit seinem Fahrrad aus dem Staub. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 20.35 Uhr die Esso-Tankstelle in Dessau betreten. Am Verkaufstresen forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dabei habe der Täter zuvor angedeutet, in seiner Jacke eine Waffe dabei zu haben. Der Mitarbeiter öffnete daraufhin die Kasse und übergab ihm Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zeugenaufruf Lok kollidiert in Sachsen mit Gegenständen: Jetzt ermittelt die Bundespolizei! Der Mann nahm das Geld, verließ den Verkaufsraum und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtzentrum. Da bisherige Maßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft nun um die Unterstützung der Öffentlichkeit, um den Unbekannten ausfindig machen zu können. Polizei bittet um Hinweise und veröffentlicht Beschreibung des Täters Täter könne wie folgt beschrieben werden:

circa 35 Jahre alt



trug Siebenachtel-Hose, hellbraunes Kapuzen-Shirt, Sneaker und Sonnenbrille

Bart Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter Rufnummer 0340/6000-291 bei der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau zu melden.

