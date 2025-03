Drei Autos angezündet: Polizei startet Zeugenaufruf

Am 31. Dezember und am 23. Februar wurden die Wagen in der Hansestadt angezündet, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Die Polizei fragt konkret: "Sind Ihnen Personen bekannt, die mit den Taten geprahlt haben? Sind Ihnen relevante Fotos, Videos oder Aufnahmen aus Überwachungskameras zu den Taten bekannt, die über soziale Netzwerke geteilt wurden?"

Die Ermittler hoffen ebenfalls auf Hinweise zu auffälligen Personen im Bereich des Bürgerparks, während des Zeitraums der genannten Vorfälle.

Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Stendal per Telefon 03931/682292 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.