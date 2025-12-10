EC-Karte geklaut und Bargeld gezogen: Wer kennt diesen Mann?

Löwenberg - Die Brandenburger Polizei fahndet nach einem Mann, der in Löwenberg (Landkreis Oberhavel) unberechtigt Geld in einer Bankfiliale abgehoben haben soll.

Bei der Tat wurde der mutmaßliche EC-Kartenbetrüger von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. © Polizei Brandenburg

Dabei wurde der Tatverdächtige laut Polizei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Da die Identität des Mannes bisher nicht aufgeklärt werden konnte, veröffentlichen die Ermittler jetzt ein Bild des Gesuchten und bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann am 25. September dieses Jahres mit einer fremden EC-Karte Bargeld vom Automaten gezogen haben. Die Karte war zuvor offenbar gestohlen worden.

Der Gesuchte soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, trug zum Tatzeitpunkt eine getönte Brille, ein Basecap und war unrasiert.

Die Polizei fragt: