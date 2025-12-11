Teenie von Mitschülern zusammengeschlagen: Polizei sucht wichtige Zeugin

Haldensleben - Am Dienstagmittag wurde ein Jugendlicher verprügelt und verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin .

In der Börde wurde ein Jugendlicher verprügelt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 12 Uhr hielt sich der 16 Jahre alte Syrer am Busbahnhof in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) auf, als zwei Jungen aus seiner Berufsschulklasse auf ihn zukamen.

Die Teenies drückten ihren Mitschüler auf den Boden und schlugen ihm ins Gesicht, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Eine Zeugin bekam die Szene mit und wollte schon die Polizei rufen. Weil die beiden Angreifer sie aber aufforderten, dies nicht zu tun und ihr weismachten, dass der 16-Jährige ein Messer bei sich führen würde, ging die Frau einfach davon.

Die beiden Jugendlichen ließen schließlich von ihrem Opfer ab. Der 16-Jährige wurde verletzt und ging schließlich gemeinsam mit einer Betreuerin ins Krankenhaus, wo er behandelt und Anzeige erstattet wurde.