Zelt eines schlafenden Obdachlosen abgefackelt: Wer hat die feige Tat beobachtet?

Heimtückische Attacke auf einen Obdachlosen in Berlin-Nikolassee: Der Mann schlief in seinem Zelt, als er Opfer eines Brandanschlags wurde.

Von Denis Zielke

Berlin - Heimtückische Attacke auf einen Obdachlosen in Berlin-Nikolassee: Der Mann schlief in seinem Zelt, als er Opfer eines Brandanschlags wurde. Nun ermittelt die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen.

Der Obdachlose konnte sich noch rechtzeitig aus dem Zelt retten. (Symbolbild)  © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei wurde am Samstag gegen 19.30 Uhr das Nachtlager des Mannes auf einem Parkplatz am Badeweg angezündet.

In letzter Sekunde habe sich der Obdachlose retten können, bevor sein Unterschlupf in Flammen aufging. Glücklicherweise wurde er den Angaben zufolge nicht verletzt.

Die Ermittler wenden sich an die Öffentlichkeit und fragen:

  • Wer hat die Tat beobachtet?
  • Wer kann Angaben zur bislang unbekannten Täterin/zum bislang unbekannten Täter machen?
  • Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu der Tat geben?

Hinweise nimmt die zuständige Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664-911111 oder per E-Mail an sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

