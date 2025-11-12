Erneute Geldautomatensprengung im Unterallgäu: 17. Fall für Bayern in diesem Jahr
Von Lena Brandner
Eppishausen - Am Mittwochmorgen sprengten gegen 3.55 Uhr bisher Unbekannte einen Geldautomaten der VR-Bank Memmingen eG in der Dorfstraße 35 im Unterallgäu. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
Die Täter konnten nach dem Vorfall am frühen Morgen mit einem dunklen Fahrzeug flüchten, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.
Der gesprengte Automat befand sich demnach in einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eppishausen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.
Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden war, war laut einem Sprecher des LKA zunächst unklar.
Das LKA habe die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts sollen in den kommenden Tagen den verwendeten Sprengstoff untersuchen.
2024 wurden in Bayern 22 Geldautomaten gesprengt
Nach Angaben des Sprechers handelte es sich bei dem Vorfall in Eppishausen um die 17. Geldautomatensprengung in Bayern in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren demnach insgesamt 22 Geldautomaten gesprengt worden.
Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.
- Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Eppishausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?
- Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?
- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?
Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa (Symbolfoto)