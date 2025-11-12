Erneute Geldautomatensprengung im Unterallgäu: 17. Fall für Bayern in diesem Jahr

Eppishausen - Am Mittwochmorgen sprengten gegen 3.55 Uhr bisher Unbekannte einen Geldautomaten der VR-Bank Memmingen eG in der Dorfstraße 35 im Unterallgäu. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zum 17. Mal wurde dieses Jahr in Bayern ein Geldautomat gesprengt. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Täter konnten nach dem Vorfall am frühen Morgen mit einem dunklen Fahrzeug flüchten, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte.

Der gesprengte Automat befand sich demnach in einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eppishausen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden war, war laut einem Sprecher des LKA zunächst unklar.

Das LKA habe die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts sollen in den kommenden Tagen den verwendeten Sprengstoff untersuchen.