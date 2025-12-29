Versuchte Tötung? Mann verletzt 17-Jährigen am Hals, Polizei sucht Zeugen
Nürnberg - Im Nürnberger Süden wurde ein 17-Jähriger von einem Unbekannten am Hals verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.
Der Jugendliche hielt sich am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf einem Fußweg neben der Mittelschule im Bereich der Galgenhofstraße auf.
Plötzlich schlug ihm ein Mann mit einem Gegenstand gegen den Hals und flüchtete. Beamte der Bundespolizei entdeckten den verletzten Teenager und versorgten seine offene Wunde.
Anschließend wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.
Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht deshalb nun Zeugen. Eine Personenbeschreibung liege jedoch nicht vor.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0911/21123333.
