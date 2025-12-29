Fake-Handwerker überfallen Leipziger: Kripo fahndet nach flüchtigem Duo

Leipzig - Noch vor Weihnachten wurde ein Leipziger von falschen Handwerkern in der eigenen Wohnung überfallen und verletzt. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fahndet nach Fake-Handwerkern. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter berichtete, spielte sich der Vorfall bereits am Morgen des 23. Dezembers ab.

Demnach verschafften sich die zwei Unbekannten Zutritt zu einer Wohnung in der Humboldtstraße, indem sie sich gegenüber des Mieters (28) als Handwerker ausgaben. Angeblich müssten sie ein Wasserleck reparieren.

Im Inneren der Wohnung wurde der 28-Jährige von einem der Männer unter Anwendung von Gewalt festgehalten, während sein Komplize die Räume durchsuchte.

Glücklicherweise wurden Zeugen auf die lauten Geräusche aufmerksam und eilten zu Hilfe, woraufhin die falschen Handwerker die Flucht ergriffen.

Die Kripo ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes gegen die beiden Unbekannten und hofft dabei auf Unterstützung aus der Bevölkerung.