Fahndung nach weißem Auto! 14-Jährige nach Unfall verletzt zurückgelassen

Leipzig - Am 17. Januar wurde ein 14-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Autofahrer verletzt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher.

Ein Autofahrer fuhr nach dem Unfall mit einer 14-Jährigen einfach davon. (Symbolbild) © 123RF/sevendeman

Wie Polizeisprecherin Josephin Sader mitteilte, spielte sich der Unfall bereits am Mittwoch, 17. Januar, gegen 7.20 Uhr ab.

Das weiße Auto wollte von der Georg-Schwarz-Straße in stadteinwärtige Richtung in die Straße An der Lehde abbiegen, wobei der unbekannte Fahrer eine 14-jährige Fußgängerin übersah, die im selben Moment die Fahrbahn überquerte.

Bei der darauffolgenden Kollision wurde das Mädchen auf die Motorhaube und schließlich auf den Boden geschleudert, wodurch sie leicht verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Zwar stieg der Autofahrer aus seinem Wagen und erkundigte sich nach dem Befinden der Jugendlichen, danach fuhr er jedoch unverzüglich davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder auf den Krankenwagen zu warten. Eine unbekannte Passantin musste der 14-Jährigen schließlich helfen. Auch nach ihr wird nun mit der Hoffnung auf wichtige Hinweise gefahndet.