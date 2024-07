31.07.2024 16:00 Fette Beute! Diebe brechen in Lagerhalle ein und landen den Jackpot

Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Schwallungen eingebrochen. Die Diebe richteten einen enormen Schaden an.

Von Christian Rüdiger

Schwallungen - Bislang noch Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Schwallungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) eingebrochen. Die Einbrecher konnten scheinbar unerkannt mit ihrem Diebesgut entkommen. (Symbolfoto) © Sebastian Decoret/123 RF In dem Produktions- und Lagergebäude in der Hilderser Straße klauten die Täter Metalle für die Anfertigung von Spezialwerkzeugen aus einem Schwerlastregal. Laut Polizeiangaben wird das Material für Werkzeuge genutzt, die große Belastungen aushalten müssen. Die Kripo spricht von einem Beutegut in Höhe von rund 500.000 Euro. Wann genau die Diebe zugeschlagen haben, lässt sich nicht genau sagen. Laut Ermittlern passierte der Einbruch zwischen vergangenem Freitag bis Montagmorgen. Zeugenaufruf Schwere Straftat in Halle: Polizei fahndet nach verletztem und zerkratztem Täter Um den Diebstahl aufzuklären werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Lagerhalle beobachtet haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder möglichen Fahrzeugen nimmt die ermittelnde Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03693/591-0 entgegen.

