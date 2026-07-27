Feuerwerk explodiert auf Auto: Polizei sucht nach diesen zwei Männern

Tangerhütte - Fiese Attacke in der Altmark! Zwei bislang unbekannte Männer bewarfen ein Auto mit einem Feuerwerkskörper. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein Auto wurde in der Altmark von Unbekannten mit Pyrotechnik beworfen. (Symbolfoto) © 123RF/infinitumprodux

In der Nacht auf Sonntag war gegen 0.15 Uhr ein Opel mit vier Insassen in der Rosa-Luxemburg-Straße in Tangerhütte (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Der Wagen musste verkehrsbedingt an der Einfahrt zu einem Parkplatz halten. Zu diesem Zeitpunkt liefen zwei unbekannte Passanten auf dem Gehweg.

Einer der beiden Männer warf plötzlich einen unbekannten Sprengkörper in Richtung des Autos. Er landete auf dem Dach und ging dort schließlich in die Luft.

Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, wurde ein Insasse leicht und ein weiterer schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Tatverdächtigen werden als junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren mit kurzen blonden Haaren beschrieben.