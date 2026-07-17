Mit Waffe bedroht: Kripo sucht Zeugen zu Angriff bei den Leutzsch-Arkaden

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Die Leipziger Polizei sucht Zeugen zu einem zwei Monate zurückliegenden Raubdelikt.

Von Annika Rank

Leipzig - Die Leipziger Polizei sucht Zeugen zu einem zwei Monate zurückliegenden Raubdelikt.

Der versuchte Raubüberfall ereignete sich auf Höhe der Leutzsch-Arkaden.
Der versuchte Raubüberfall ereignete sich auf Höhe der Leutzsch-Arkaden.  © Christian Grube

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 21. Mai gegen 0.40 Uhr in der Georg-Schwarz-Straße auf Höhe der Leutzsch-Arkaden.

Demnach war dort ein dunkel gekleideter Mann unterwegs, welcher von einer Personengruppe angesprochen und mit einer Waffe bedroht wurde.

"Sie forderten ihn auf, seine Wertgegenstände herauszugeben", so Engelmann. "Der Mann konnte sich gegen die Täter wehren, woraufhin diese flüchteten."

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Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Mann, welcher von der Gruppe angesprochen wurde.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen sollen sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße unter der Telefonnummer 034196646666 melden.

Titelfoto: Christian Grube

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