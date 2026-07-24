Wer kann Hinweise geben? Senior stürzt mit Fahrrad, zwei Tage später ist er tot

Berlin - Ein rätselhafter Verkehrsunfall in Berlin-Tegel beschäftigt die Polizei. Ein 78 Jahre alter Mann ist zwei Tage nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. Nun suchen die Ermittler dringend nach Zeugen - insbesondere nach einem Radfahrer, der dem Senior nach dem Unfall geholfen haben soll.

Nach einem Fahrradunfall wurde ein Mann (78) zwei Tage später tot in seiner Wohnung gefunden. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 78-Jährige am Abend des 21. Juli mit seinem silberfarbenen Kleinkraftrad auf dem Waidmannsluster Damm unterwegs.

Im Bereich einer Baustelle prallte er offenbar gegen eine Absperrbake und stürzte. Dabei erlitt der Mann erhebliche Verletzungen.

Laut den Aussagen des Seniors vor seinem Tod hielt anschließend ein bislang unbekannter Radfahrer an, half ihm dabei, sein Fahrzeug wieder aufzurichten, und setzte seinen Weg fort. Auch der 78-Jährige fuhr zunächst weiter.

Zwei Tage später, am 23. Juli, wurde der Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Ob sein Tod auf die Verletzungen des Unfalls zurückzuführen ist, wird derzeit vom zuständigen Fachkommissariat für Verkehrsdelikte untersucht.