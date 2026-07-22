Sohn ersticht seine Mutter auf dem Balkon: Wer hat etwas beobachtet?

Berlin - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 65-jährige Frau in Berlin-Mariendorf sucht die Mordkommission Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei versuchten noch, die 65-Jährige wiederzubeleben. © Polizei Berlin/X

Der 43-jährige Verdächtige soll noch heute einem Haftrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Den Angaben zufolge hatten Zeugen am Dienstag gegen 10.25 Uhr beobachtet, wie der 43-Jährige seine Mutter auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung am Mariendorfer Damm mit einem Messer verletzte.

Alarmierte Einsatzkräfte suchten zunächst von der Straße aus das Gespräch mit ihm, drangen anschließend in die Wohnung ein und nahmen ihn fest.

Polizisten leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen bei der schwer verletzten Frau ein. Rettungskräfte brachten die 65-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Seelsorger mussten sich zudem um Zeugen und Einsatzkräfte kümmern. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: