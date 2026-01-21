Reizgas-Attacke in der Neustadt: Männergruppe greift Passanten an

Dresden - Schon wieder ein Vorfall mit Reizgas in Dresden! Am Dienstagabend wurde eine Menschengruppe von Unbekannten angegriffen und teilweise verletzt.

An der Ecke Alaunstraße/Albertplatz wurden am Dienstagabend Passanten angegriffen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Gruppe von sieben Menschen (zwischen 15 und 27 Jahre alt) gegen 18.30 Uhr an der Ecke Alaunstraße/Albertplatz attackiert.

Die Passanten waren auf der Alaunstraße in Richtung Bautzner Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von einer Gruppe von dunkel gekleideten Männern angegriffen wurden.

Bei der Attacke wurde auch Reizgas angewendet.

Bevor die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflohen. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die sieben Opfer wurden zum Teil leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei nun nach Zeugen, welche die Attacke beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351 483 22 33 entgegen.