Frau am Bahnübergang totgefahren: Ihre Identität ist geklärt

Wie die Polizei Peine am Donnerstag mitteilte, konnte die Identität der Toten aufgeklärt werden.

Peine - Tragischer Todesfall in Niedersachsen! Am Sonntagnachmittag kam eine Frau an einem Bahnübergang ums Leben, doch ihre Identität ist bislang unklar. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.